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В мире     06.03.2018 17:00

IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА

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Теги:  ВЛФА  IAAF  допинг 

6 марта. Mossovetinfo.ru - Международная федерация легкоатлетических ассоциации (IAAF) не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Решение продлить отстранение ВФЛА было принято на заседании совета IAAF в Бирмингеме. При этом в IAAF заявили, что российским спортсменам могут запретить даже в нейтральном статусе, если ВФЛА до лета не достигнет прогресса в выполнении критериев рабочей группы.

Сейчас некоторые российские спортсмены допускаются до соревнований в нейтральном статусе. При этом причины недопуска остальных россиян IAAF не называет.

ВФЛА была отстранена IAAF в ноябре 2015 года после допингового скандала, который разразился в российском спорте. Из-за этого сборная России по легкой атлетике пропустила Олимпийские игры 2016 года в Бразилии,

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Теги: 
ВЛФА  IAAF  допинг 

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