Другие материалы
-
В мире
01.03.2026, 10:46
Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи
1 марта — Mossovetinfo.ru — Вооруженных сил Исламской Республики Иран готовят самые мощные в их истории удары, напра...
-
В мире
01.03.2026, 09:24
Гостелевидение Ирана подтвердило смерть аятоллы Али Хаменеи. Объявлен 40-дневный траур
1 марта — Mossovetinfo.ru — Многочисленные иранские государственные СМИ Ирана подтвердили смерть 86-летнего верховн...
-
В мире
28.02.2026, 12:09
Трамп начинает массированные удары, призывая иранцев захватить власть - Bloomberg
28 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп заявил, что США начали крупномасштабные боевые действия прот...