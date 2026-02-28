 
Актуальные темы: переговоры
В мире     01.03.2026 10:46

Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи

1 марта — Mossovetinfo.ru — Вооруженных сил Исламской Республики Иран готовят самые мощные в их истории удары, направленные против баз американских военных на «оккупированных территориях», сообщило близкое к Корпусу стражей исламской революции агентство Fars. Президент США Дональд грозит ответить «силой, которую мир еще не видел».

В ближайшее время начнется «самая мощная наступательная операция в истории вооруженных сил Исламской Республики Иран», направленная против «оккупированных территорий и баз американских военных, - сообщает Fars.

Также Fars сообщило, что американская военная база Харир в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов.

Президент США в ответ заявил, что Иран «собирается нанести удар сильнее, чем когда-либо прежде». «Им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ответим силой, которую мир еще не видел», - - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Также ранее Fars сообщило, что штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Дубае (ОАЭ) стала мишенью ракетного удара Ирана.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость».

Гостелевидение Ирана подтвердило мученическую смерть аятоллы Али Хаменеи. Объявлен 40-дневный траур.

Карта места

