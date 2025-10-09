 
Актуальные темы: переговоры
В мире     10.10.2025 21:38

«Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

Теги:  Трамп  США  Китай  экспорт  контроль  редкоземельные элементы  технологии  оборудование  Си Цзиньпин  встреча 

10 октября — Mossovetinfo.ru — «Крайне враждебными» назвал Президент США Дональд Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов и сообщил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином «похоже, больше не имеет смысла».

В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру о том, что хотят ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами, и практически на всё, что только могут себе представить, даже если это не производится в Китае, - написал Трамп в Truth Social.

«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», — также написал Трамп в Truth Social.

Министерство коммерции и Главное таможенное управление КНР в четверг объявили о введении мер экспортного контроля в отношении товаров, связанных со сверхтвердыми материалами, оборудованием и материалами для получения и обработки редкоземельных металлов, а также литиевыми аккумуляторами.

Министерство коммерции КНР заявило, что с 8 ноября будет запрещен без соответствующего одобрения экспорт следующих товарных позиций: сверхтвердые материалы; оборудование, сырьевые и вспомогательные материалы для получения и обработки редкоземельных металлов; пять средних и тяжелых редкоземельных металлов, включая гольмий; литиевые аккумуляторы; анодные материалы из искусственного графита.

Китай в пятницу выразил решительное несогласие с недавним решением Соединенных Штатов добавить несколько китайских компаний в свой "список субъектов" для экспортного контроля, призвав американскую сторону немедленно исправить свои нарушения.

«Соединенные Штаты последовательно преувеличивали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля и произвольно применяли "юрисдикцию длинных рук", вводя "проникающие" санкции в отношении множества юридических лиц, в том числе из Китая» - говорится в заявлении официального представителя Министерства коммерции КНР.

Это заявление последовало за заявлением Министерства торговли США от 8 октября о том, что оно добавило 16 компаний с континентальной части Китая в свой "список субъектов".
Также начиная с 14 октября, Китай вводит специальный портовый сбор для судов, принадлежащих или эксплуатируемых американскими предприятиями, организациями или частными лицами, заявили в пятницу в Министерстве транспорта КНР.

Это заявление было сделано в ответ на решение США ввести дополнительные портовые сборы для китайских судов после расследования по разделу 301 Закона США о торговле, которое вступит в силу в следующий вторник, говорится в заявлении министерства.

