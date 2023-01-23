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В мире     23.01.2023 12:31

МИД России заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонской Республикой

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Теги:  МИД  Россия  Эстония 

23 января, Mossovetinfo.ru - МИД России заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонской Республикой до Временного поверенного в делах в качестве ответной меры российской стороной на "новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине"

"23 января в МИД России был вызван Посол Эстонии М.Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 г.", - отмечается в Заявлении МИД.

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Теги: 
МИД  Россия  Эстония 

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