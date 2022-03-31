14:45 В мире Moody’s отозвало рейтинги России, Москвы, регионов и российских компаний
12:22 В России Путин подписал указ о весеннем призыве в апреле - июле 2022 года
09:33 Другое 31 марта Землю охватывает сильный геомагнитный шторм
09:13 Другое В Киргизии начались военные учения "Щит - 2002"с применением беспилотных аппаратов "Байрактар"
08:58 В мире Главы МИД Китая и России в ходе переговоров пообещали укреплять двусторонние связи – Синьхуа
15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине
15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб
14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР
11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса