5 марта. Mossovetinfo.ru – Самым богатым мужчиной мира стал владелец компании Amazon Джефф Безос, сообщает Forbes.
Безос стал самым богатым мужчиной планеты второй год подряд. Сообщается, что за год его состояние выросло на 19 миллиардов долларов – со 112 до 131 миллиарда.
Самой богатой женщиной Земли Forbes назвал Франсуазу Бетанкур-Майерс, чье состояние издание оценивает в 49,3 миллиарда долларов. Бетанкур-Майерс является наследницей косметической империи L`Oreal. Сообщается, что в общем рейтинге богатейших людей планеты она занимает 15-е место.
Публикация очередного рейтинга богатейших людей Земли запланирована на вторник, 5 марта.
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