Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     27.06.2019 08:50

Названы время и место встречи Путина и Трампа

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Дональд Трамп  встреча  переговоры  G-20 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G-20 в Осаке, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Как заявил представитель американской администрации, встреча пройдет 28 июня в 14:00 по местному времени (в 08:00 по московскому времени). Встреча может продлиться около часа.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча пройдет на площадке, которая была подобрана американской стороной и предназначена для встреч лидеров. Также Ушаков сообщил, что Путин и Трамп сами определят повестку дня встречи.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Дональд Трамп  встреча  переговоры  G-20 

Возврат к списку

Лента новостей

09:35 В России Forbes составил рейтинг 100 лучших ВУЗов России

09:22 Город (Москва и область) Вход в Музей Победы будет бесплатным 7 июля для семей и семей с детьми

08:56 Город (Москва и область) МЧС предупреждает москвичей о неблагоприятной погоде 27 июня

08:50 В мире Названы время и место встречи Путина и Трампа

08:09 Общество Прохладная погода и дожди ожидаются в Москве 27 июня

Актуальные материалы

15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро

10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня

10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru