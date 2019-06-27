27 июня. Mossovetinfo.ru – Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G-20 в Осаке, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.
Как заявил представитель американской администрации, встреча пройдет 28 июня в 14:00 по местному времени (в 08:00 по московскому времени). Встреча может продлиться около часа.
В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча пройдет на площадке, которая была подобрана американской стороной и предназначена для встреч лидеров. Также Ушаков сообщил, что Путин и Трамп сами определят повестку дня встречи.
09:35 В России Forbes составил рейтинг 100 лучших ВУЗов России
09:22 Город (Москва и область) Вход в Музей Победы будет бесплатным 7 июля для семей и семей с детьми
08:56 Город (Москва и область) МЧС предупреждает москвичей о неблагоприятной погоде 27 июня
08:50 В мире Названы время и место встречи Путина и Трампа
08:09 Общество Прохладная погода и дожди ожидаются в Москве 27 июня
15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро
10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня
10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму