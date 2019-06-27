27 июня. Mossovetinfo.ru – Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G-20 в Осаке, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.



Как заявил представитель американской администрации, встреча пройдет 28 июня в 14:00 по местному времени (в 08:00 по московскому времени). Встреча может продлиться около часа.



В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча пройдет на площадке, которая была подобрана американской стороной и предназначена для встреч лидеров. Также Ушаков сообщил, что Путин и Трамп сами определят повестку дня встречи.