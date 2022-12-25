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В мире     25.12.2022 18:04

Папа Римский Франциск призвал к миру в Украине в послании Граду и миру

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Теги:  Urbi et Orbi  Граду и миру  Папа Римский  Франциск  Украина  СВО 

25 декабря, Mossovetinfo.ru - Папа Римский Франциск обратился с традиционным посланием Urbi et Orbi - "Граду и миру" - и поздравил верующих с Рождеством и призвал завершить конфликт на Украине, сообщает сайт Ватикана.

"Давайте также посмотрим на лица наших украинских братьев и сестер, которые переживают это Рождество в темноте и холоде, вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных * ! (*специальной военной операцией - СВО)", - сказал понтифик.

"К сожалению, мы предпочитаем прислушиваться к другим советам, продиктованным мирским образом мышления. Но кто же прислушивается к голосу Ребенка?", отметил Папа Римский Франциск.

"Да укрепит Господь нашу готовность к конкретным жестам солидарности и помощи страждущим; да просветит разум имеющих власть заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой бессмысленной * (СВО)! К сожалению, предпочтение отдаётся иным доводам..." - сказал Франциск.

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Теги: 
Urbi et Orbi  Граду и миру  Папа Римский  Франциск  Украина  СВО 

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