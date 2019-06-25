25 июня. Mossovetinfo.ru – Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию, приглашающую российскую делегацию принять участие в ассамблее организации.



В 2014 году Российская делегация была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В ответ на это Россия заявила об отказе работать в таких условиях и прекратила финансирование организации. Кроме того, Россия заявила о возможном выходе из ПАСЕ. Возвратится в организацию Россия согласна только при внесении в регламент ПАСЕ пункта о том, что никто не может лишать депутатов ассамблеи их функций, кроме их избирателей.



В принятой резолюции прописана формулировка о том, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий». За резолюцию проголосовали 118 депутатов, против – 62 депутата, 10 депутатов воздержались.



России было направлено предложение вернуться к полноценной работе в ПАСЕ, глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ заявил, что Россия подаст заявку на подтверждение своих полномочий.



При этом в регламенте ПАСЕ по-прежнему остается норма, позволяющая оспорить полномочия той или иной делегации. Однако ранее Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что какие-либо попытки ограничить полномочия российской делегации в ПАСЕ приведут к немедленному уходу российской делегации. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам заявил журналистом о том, что Россия больше «не потерпит никаких санкций, даже незначительных».