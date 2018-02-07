Другие материалы
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В мире
07.02.2018, 09:00
Подтверждена гибель четырех человек в результате землетрясения на Тайване
7 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Подтверждена гибель четырех человек в результате землетрясения на Тайване, число пострадавших составило 219 человек, сообщает Синьхуа. «По состоянию на 10:40 среды (...
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В мире
07.02.2018, 07:34
Компания SpaceX Илона Маска успешно запустила сверхтяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy
7 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Компания SpaceX, руководимая Илоном Маском, успешно запустила с мыса Канаверал сверхтяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy. С этим достижением компанию и руководителя в...
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В мире
07.02.2018, 00:11
Приветствие «Слава Украине! - Героям слава!» Кабмин предлагает Раде сделать обязательным
7 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Проектом закона, внесенным Кабмином Украины в Раду, предлагается заменить военное приветствие «Здравия желаем» на «Слава Украине! - Героям слава!». После приняти...