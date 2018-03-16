Президент Украины распорядился подготовить изменения в Конституцию по вступлению в НАТО и ЕС

16 марта. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Петр Порошенко в пятницу сообщил, что дал распоряжение подготовить проект поправок в Конституцию Украины, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и ЕС.



Об этом он сказал во время выступления перед военнослужащими на Луганщине, представляя командующего Объединенными силами, сообщают Укринформ.



«Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок к Конституции, который на уровне Основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО, к вступлению в Европейский Союз», - заявил Порошенко.



10 марта НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, который свидетельствует о декларации Киевом своего стремления к членству в организации.