Президент Венесуэлы Мадуро захвачен и доставляются в суд Нью-Йорка

3 января — Mossovetinfo.ru — Президент Венесуэлы Николас Мадуро взят в плен после крупномасштабного удара США по столице страны Каракасу, сообщил президент США Дональд Трамп, который сказал, что более подробная информация будет представлена на пресс-конференции в 11:00 по восточному времени.



Также Трамп сказал Fox News, что наблюдал за пленением Мадуро в режиме реального времени «как за телешоу».



Мадуро находится на борту военного корабля США «Иводзима», направляющегося в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения в торговле наркотиками и оружием в федеральном суде Манхэттена.



Минюст США предъявил Мадуро обвинение в наркотерроризме. Министерство юстиции обнародовало новое обвинительное заключение в отношении Мадуро, его жены и сына.



Мадуро и его союзники превратили государственные институты Венесуэлы в рассадник коррупции, подпитываемой наркоторговлей, ради собственной выгоды, говорится в обвинительном заключении Министерства юстиции США.



Эта коррупция «набивает карманы венесуэльских чиновников и членов их семей, а также приносит выгоду жестоким наркотеррористам, которые безнаказанно действуют на территории Венесуэлы и помогают производить, защищать и перевозить тонны кокаина в Соединённые Штаты», — говорится в обвинительном заключении.



Мадуро и его жена Силия Флорес были вытащены из спальни элитными подразделениями США во время рейда, сообщили CNN источники. Трамп заявил, что несколько американцев получили ранения в результате попадания в вертолёт во время операции, которая была тщательно спланирована в секрете ещё в декабре.



Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн и спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявили, что в субботу утром они разговаривали с госсекретарём Марко Рубио и ожидают, что в ближайшие дни Конгресс получит информацию об операции США по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



«Решительные действия президента Трампа, направленные на то, чтобы нарушить неприемлемый статус-кво и задержать Мадуро на основании действующего ордера Министерства юстиции, являются важным первым шагом к привлечению его к ответственности за преступления, связанные с наркотиками, в которых ему было предъявлено обвинение в США», — говорится в заявлении Тьюна.



Министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что Мадуро остаётся лидером страны и требует его возвращения.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что операция американских военных против Венесуэлы представляет собой «опасный прецедент».



Министерство иностранных дел Китая решительно осуждает удары американцев по Венесуэле и захват лидера страны Николаса Мадуро - такого рода гегемонистские действия США серьёзно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы..



«Китай глубоко шокирован и решительно осуждает вопиющее применение США силы против суверенного государства и действия против его президента», — говорится в сообщении ведомства.



США сейчас принимают решения о том, что будет дальше в Венесуэле и также намерены активно участвовать в работе нефтяного сектора Венесуэлы, заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.



«Я ожидаю, что мы будем очень сильно вовлечены в него, вот и всё», — сказал Трамп.



«Мы не можем допустить, чтобы кто-то другой управлял страной и просто продолжил то, что начал (Мадуро). Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем активно участвовать в этом процессе», — сказал Трамп в интервью Fox News.



Ранее сенатор Константин Косачёв в своём Telegram-каналев написал, что доминирование в сфере энергетики стало ключевым элементом новой Стратегии национальной безопасности США, что объясняет внимание Вашингтона к Венесуэле.



«На самом деле важнейшей считаю ставку ещё на одно доминирование — в сфере энергетики. Полагаю, отсюда такое внимание к Венесуэле — абсолютному мировому лидеру по запасам нефти», — написал он.