 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     03.06.2024 09:33

Республика Корея решила приостановить действие межкорейского военного соглашения

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Корея  соглашение  приостановка 

    3 июня — Mossovetinfo.ru — Республика Корея (РК) в понедельник решила приостановить действие межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на сообщение администрация президента РК.

    Соглашение было подписано главами оборонных ведомств двух государств Корейского полуострова во время межкорейского саммита в Пхеньяне (КНДР) в 2018 году с целью прекратить все враждебные действия через границу, сообщили в администрации.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Корея  соглашение  приостановка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:33 В мире Республика Корея решила приостановить действие межкорейского военного соглашения

09:26 Город (Москва и область) До 28 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 3 июня

09:18 Общество В России 1 июня впервые начал действовать запрет на зимние шипованные шины летом

09:06 В России Самолёты ВКС России доставили освобождённых из плена военных в Москву

15:17 Город (Москва и область) МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре в столице 1 и 2 июня

Актуальные материалы

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru