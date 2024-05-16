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В мире
03.06.2024, 09:33
Республика Корея решила приостановить действие межкорейского военного соглашения
3 июня — Mossovetinfo.ru — Республика Корея (РК) в понедельник решила приостановить действие межкорейского в...
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В мире
16.05.2024, 09:58
Си Цзиньпин и В. Путин подписали Совместное заявление об углублении китайско-российских отношений
16 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в четверг подписали и обнародо...
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В мире
16.05.2024, 09:41
Путин прибыл с государственным визитом в Китай
16 мая — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китайскую Народную Р...