Республика Корея решила приостановить действие межкорейского военного соглашения

3 июня — Mossovetinfo.ru — Республика Корея (РК) в понедельник решила приостановить действие межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на сообщение администрация президента РК.



Соглашение было подписано главами оборонных ведомств двух государств Корейского полуострова во время межкорейского саммита в Пхеньяне (КНДР) в 2018 году с целью прекратить все враждебные действия через границу, сообщили в администрации.