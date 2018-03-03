Россия и Китай договорились о совместном изучении Луны

3 марта, Mossovetinfo.ru –«Соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам» подписано 3 марта 2018 года Госкорпораций «РОСКОСМОС» и Китайской национальной космической администрацией (КНКА). Об этом сообщает ««РОСКОСМОС». Соглашение подписано «в рамках проходящего в Токио Международного форума по освоению космоса (ISEF)».



В рамках соглашения будет рассмотрена «возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата «Луна-Ресурс-1» («Луна-26») в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны».



Также «партнеры договорились о создании совместного российско-китайского Центра данных по лунным проектам и дальнему космосу», - сообщает «РОСКОСМОС».