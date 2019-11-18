18 ноября. Mossovetinfo.ru – Российская сторона передала Украине корабли, задержанные осенью 2018 года в Керченском проливе, за нарушение государственной границы России, сообщается на официальном сайте МИД РФ.



Украинские корабли выведены в оговоренный район Черного моря и переданы украинской стороне.



Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» являются вещественными доказательствами по делу о нарушении государственной границы. Они были задержаны в ноябре 2018 года, и с тех пор находились в Керченском порту. Как говориться в заявлении МИД РФ, «российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется».



Ранее, в сентябре текущего года в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, на Украину были отпущены 24 моряка, которые были задержаны в ходе попытки прорыва российской границы.



В заявлении МИД РФ отмечается, что Россия и в дальнейшем намерена решительно пресекать любые провокации у своих границ.