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В мире     18.11.2019 13:52

Россия передала Украине задержаные в 2018 году корабли

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Теги:  Россия  Украина  передача  корабли 

18 ноября. Mossovetinfo.ru – Российская сторона передала Украине корабли, задержанные осенью 2018 года в Керченском проливе, за нарушение государственной границы России, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Украинские корабли выведены в оговоренный район Черного моря и переданы украинской стороне.

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» являются вещественными доказательствами по делу о нарушении государственной границы. Они были задержаны в ноябре 2018 года, и с тех пор находились в Керченском порту. Как говориться в заявлении МИД РФ, «российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется».

Ранее, в сентябре текущего года в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, на Украину были отпущены 24 моряка, которые были задержаны в ходе попытки прорыва российской границы.

В заявлении МИД РФ отмечается, что Россия и в дальнейшем намерена решительно пресекать любые провокации у своих границ.


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Теги: 
Россия  Украина  передача  корабли 

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