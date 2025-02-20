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В мире
24.02.2025, 13:55
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с В. Путиным
24 февраля— Mossovetinfo.ru — Китай и Россия являются хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и вместе ра...
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В мире
22.02.2025, 10:22
Экспертная встреча РФ-США по раздражителям в отношениях пройдет в течение 2 недель - МИД РФ
22 февраля— Mossovetinfo.ru — Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в...
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В мире
20.02.2025, 07:29
Трамп ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в США
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённ...