Си Цзиньпин провел телефонный разговор с В. Путиным

24 февраля— Mossovetinfo.ru — Китай и Россия являются хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и вместе развиваются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.



История и реальность показывают, что Китай и Россия — хорошие соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, разделяющие радости и невзгоды, поддерживающие друг друга и добивающиеся общего развития , приводятся слова Си Цзиньпина в «молнии» агентства Синьхуа.



Также в «молниях» Синьхуа сообщается:

- Россия привержена устранению коренных причин конфликта между Россией и Украиной, достижению устойчивого и долгосрочного мирного решения — В. Путин;

- Несмотря на изменения в международной обстановке, китайско-российские отношения будут уверенно развиваться, способствовать развитию и возрождению друг друга, а также вносить стабильность и позитивную энергию в международные отношения — Си Цзиньпин;

- Китайско-российские отношения обладают мощной внутренней движущей силой и уникальной стратегической ценностью — Си Цзиньпин.