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В мире     24.02.2025 13:55

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с В. Путиным

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Теги:  Си Цзиньпин  Китай  КНР  Путин  Россия  разговор  развитие  дружба  поддержка  мирные решения 

24 февраля— Mossovetinfo.ru — Китай и Россия являются хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и вместе развиваются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

История и реальность показывают, что Китай и Россия — хорошие соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, разделяющие радости и невзгоды, поддерживающие друг друга и добивающиеся общего развития , приводятся слова Си Цзиньпина в «молнии» агентства Синьхуа.

Также в «молниях» Синьхуа сообщается:
- Россия привержена устранению коренных причин конфликта между Россией и Украиной, достижению устойчивого и долгосрочного мирного решения — В. Путин;
- Несмотря на изменения в международной обстановке, китайско-российские отношения будут уверенно развиваться, способствовать развитию и возрождению друг друга, а также вносить стабильность и позитивную энергию в международные отношения — Си Цзиньпин;
- Китайско-российские отношения обладают мощной внутренней движущей силой и уникальной стратегической ценностью — Си Цзиньпин.

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Теги: 
Си Цзиньпин  Китай  КНР  Путин  Россия  разговор  развитие  дружба  поддержка  мирные решения 

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