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В мире     21.01.2025 07:32

Сразу после вступления в должность Трамп отменил 78 указов Джо Байдена

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Теги:  Трамп  указы  власть  эффективность  Миграция  ВОЗ  помилование 

21 января — Mossovetinfo.ru — Сразу после вступления в должность Дональд Трамп подписал ряд исполнительных указов в понедельник, в том числе отменив 78 указов Джо Байдена. Также Трамп подписал указы направлены на усиление контроля над иммиграцией, выход США из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает CNN.

Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения на южной границе страны, отметив, что его обязанностью как президента является «обеспечение немедленного и полного прекращения незаконного въезда иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу».

Трамп подписал указ, который откладывает вступление в силу запрета на TikTok на 75 дней.

Трамп в понедельник помиловал участников беспорядков в Капитолии США, заявив, что помилование распространяется более чем на 1500 человек, то есть почти на всех, кому были предъявлены обвинения после нападения 6 января 2021 года. Он также смягчил приговоры участникам «Хранителей клятвы» и «Гордых парней», осуждённым за подстрекательство к мятежу.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне.
Утверждение итогов президентских выборов в США, которое в прошлые годы было формальностью,вылилось в массовые беспорядки. Заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США было приостановлено после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, прорвав оцепление полиции, и возобновилась после удаления участников беспорядков из здания конгресса, лишь после этого к была утверждена победа Джо Байдена на президентских выборах.
В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.

20 января 2025 года на обновленном сайте Белого Дома (резиденции президента США), сразу же после вступления Трампа в должность в качестве 47 президента США, опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа.

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Теги: 
Трамп  указы  власть  эффективность  Миграция  ВОЗ  помилование 

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