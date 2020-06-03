3 июня. Mossovetinfo.ru – Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, следует из данных торгов на лондонской бирже.



По данным торгов, августовские фьючерсы на нефть достигли цены 40,08 доллара за баррель.



В последний раз более 40 долларов за баррель нефть марки Brent стоила 6 марта, когда развалилась сделка ОПЕК+ и цены на нефть начали резко падать.