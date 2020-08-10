11 августа. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве, сообщил в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.



Позднее в эфире литовского радио Линкявичус заявил, что Тихановская была задержана в Белоруссии на 7 часов.



Ранее сама Тихановская заявляла, что не собирается покидать страну и не видит оснований, по которым она может быть арестована.



В воскресенье, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома страны, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Тихановская заняла второе место с результатом в 10,09% голосов.



Однако штаб Тихановской отказался признать итоги выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.



Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. 10 августа СК Белоруссии возбудил уголовные дела по факту организации массовых беспорядков. Столкновения протестующих с правоохранителями продолжались и прошедшей ночью. МВД Белоруссии сообщило, что в ходе столкновений погиб один человек.