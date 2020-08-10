Другие материалы
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В мире
11.08.2020, 10:13
Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве
11 августа. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве, сообщил в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Лин...
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В мире
11.08.2020, 08:29
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
11 августа. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в Минске в ходе столкновений протестующих с милицией, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии. Как сообщила в своем telegram-канале представитель...
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В мире
10.08.2020, 16:28
Россия и Кипр договорились о поправках в налоговое соглашение
10 августа. Mossovetinfo.ru – Россия и Кипр утвердили поправки в налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения, сообщил в своем микроблоге в Twitter кипрский министр Константинос Петри...