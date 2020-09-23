23 сентября. Mossovetinfo.ru - Американский журнал Time составил список самых влиятельных людей мира в 2020 году.
Самые влиятельные люди мира разделены на несколько категорий: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры».
В этом году в список вошли кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, глава КНР Си Цзинпинь.
В списке также гендиректор Google Сундара Пичаи, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшан, астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук, певица Селена Гомез, основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис и другие.
Президент России Владимир Путин, который ранее неоднократно попадал в данный список, в этом году не был в него включен.
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