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В мире     02.04.2019 14:46

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

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Теги:  Юлия Тимошенко  Петр Порошенко  выборы  Украина 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенка обвинила президента Украины Петра Порошенко в фальсификации результатов президентских выборов, первый тур которых состоялся 31 марта.

По итогам первого тура выборов, большинство голосов получил Владимир Зеленский, его результат составил более 30%. Во второй тур вышел и действующий президент Петр Порошенко, набравший 15,9% голосов. Юлия Тимошенко набрала 13,3% голосов и не вышла во второй тур.

Тимошенко заявила, что именно результат действующего президента в первом туре был сфальсифицирован, а также заявила, что Порошенко изначально не собирался проводить честные выборы и предоставлять всем кандидатам равные условия.


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Теги: 
Юлия Тимошенко  Петр Порошенко  выборы  Украина 

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