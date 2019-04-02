2 апреля. Mossovetinfo.ru – Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенка обвинила президента Украины Петра Порошенко в фальсификации результатов президентских выборов, первый тур которых состоялся 31 марта.



По итогам первого тура выборов, большинство голосов получил Владимир Зеленский, его результат составил более 30%. Во второй тур вышел и действующий президент Петр Порошенко, набравший 15,9% голосов. Юлия Тимошенко набрала 13,3% голосов и не вышла во второй тур.



Тимошенко заявила, что именно результат действующего президента в первом туре был сфальсифицирован, а также заявила, что Порошенко изначально не собирался проводить честные выборы и предоставлять всем кандидатам равные условия.