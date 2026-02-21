Трамп начинает массированные удары, призывая иранцев захватить власть - Bloomberg

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп заявил, что США начали крупномасштабные боевые действия против Ирана, Израиль и США нанесли авиаудары по Ирану, пострадали несколько провинций, сообщает Bloomberg. По данным двух источников CNN, американские военные планируют наносить удары в течение нескольких дней.



Президент США Дональд Трамп назвал военную кампанию «масштабной и продолжающейся», добавив, что в результате могут погибнуть американские военные. Трамп выступал за смену режима, призывая иранцев «захватить власть в стране». Он также обвинил Тегеран в попытках восстановить свою ядерную программу после массированных ударов США прошлым летом, которые, по его словам, уничтожили все объекты.



Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Несколько жилых домов в центре Тегерана подверглись атаке и были разрушены, сообщила иранская гостелерадиокомпания.



По сообщениям иранских СМИ, Исламская Республика готовит «сокрушительный ответ». КСИР заявил об ответных запусках ракет по еврейскому государству.



Армия Израиля сообщила о ракетных ударах со стороны Ирана, оборонительные системы приведены в боевую готовность.



Это произошло после нескольких недель переговоров, в ходе которых не удалось достичь нового соглашения по иранской ядерной программе.



На встрече ключевых членов ОПЕК+ в воскресенье будет рассмотрен вопрос о значительном увеличении добычи нефти, - отмечает Bloomberg.



Иран, Катар и Израиль закрыли свои воздушные пространства, в регионе приостановлены авиарейсы. Рейсы российских авиакомпаний в Дубай направлены в аэропорты других регионов или временно отменены.



Фото: Люди наблюдают за тем, как над горизонтом поднимается дым после взрыва в Тегеране, Иран, 28 февраля. Источник: AP Photo

