 
Актуальные темы: переговоры
В мире     21.02.2026 07:36

Трамп подписал указ о пошлине в 10% «для всех стран»

21 февраля — Mossovetinfo.ru — После решения Верховного суда США, признавшего ранее введенные президентом Дональдом Трампом глобальных пошлин незаконными, американский президент подписал указ о дополнительной пошлине в размере 10% «для всех стран». Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», — сообщается в публикации.

10-процентный глобальный тариф на импортные товары вступит в силу 24 февраля в 00:01 по вашингтонскому времени.

Тариф вводится в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года, которая дает президенту право в одностороннем порядке вводить тарифы, но ограничивает срок их действия 150 днями.

Помимо фиксированной ставки в 10%, Трамп заявил, что сохранит действующие налоги на импорт в соответствии с разделами 301 и 232, и поручил Управлению торгового представителя США начать расследования в сфере торговли в соответствии с разделом 301, что может стать основанием для введения новых, дополнительных пошлин.

Карта места

Теги: 
Трамп  пошлины  решения  глобальный тариф 

