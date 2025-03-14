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В мире     14.03.2025 16:26

Трамп заявил, что он выведет США из «хаоса» с Россией

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Теги:  Трамп  Путин  Россия  США  оптимизм  Байден  хаос  Truth Social 

14 марта — Mossovetinfo.ru — Трамп возложил ответственность за кризис в Украине и «хаос» с Россией на бывшего президента США, «мошенника « Байдена, - написал президент США в своей соцсети Truth Social.

«Мошенник» ( «продажный», «плутоватый») Джо Байден втянул нас в настоящий «хаос» с Россией (и со всем остальным!), но я выведу нас из него.

Миллионы людей погибли напрасно, их уже никогда не вернуть… и ещё многие последуют за ними, если мы не добьёмся прекращения огня и окончательного соглашения с Россией.
*** (кризиса, СВО, - ред.) бы не было, если бы я был президентом. Это просто на 100% не произошло бы», - написал Трамп.

Бывший президент США Джо Байден оставил преемнику Дональду Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов, (300 и 250 миллиардами в зависимости от способа измерения и классификации), - сообщает в пятницу газета New York Post.

В то же время Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, поддержал политику президента США Дональда Трампа по разоблачению «глубинного государства» и восстановлению традиционных ценностей, по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия «глубинного государства», поскольку «это имеет непосредственное значение для всего мира».

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта, комментируя на брифинге заявления помощника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца, сказал что заявления президента РФ Владимира Путина относительно принципиальной поддержки им прекращения огня на Украине делают оправданным осторожный оптимизм США. Накануне Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия на Украине и подчеркнул, что данное предложение принимается только в случае, если этот шаг ведет к долгосрочному миру.

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Теги: 
Трамп  Путин  Россия  США  оптимизм  Байден  хаос  Truth Social 

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