18 марта — Mossovetinfo.ru — Нефть подорожала после того, как Иран
заявил, что некоторые его энергетические объекты подверглись атакам, и пригрозил ответными ударами по нефтегазовым объектам в соседних странах, рынки охватила паника, - сообщает Bloomberg. Акции падают из-за резкого роста цен на нефть.
Отмечается, что атака на иранские энергетические объекты стала очередным обострением конфликта, который нарушает глобальные поставки нефти.
Цена на нефть марки Brent резко выросла, превысила 108 долларов за баррель после роста более чем на 3% во вторник, в отдельные периоды колебалась около 110 долларов, а движение судов через Ормузский пролив практически прекратилось.
Аналитики прогнозируют, что из-за продолжающихся боевых действий нефть марки Brent останется в более высоком ценовом диапазоне.
По данным иранского государственного телевидения, часть гигантского газового месторождения Южный Парс пострадала в результате авиаудара, как и объекты нефтяной промышленности в Асалуйе. Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что Иран пообещал нанести ответный удар по объектам противника, которые ранее считались безопасными.
Reuters сообщает, что это первый зафиксированный случай нанесения ударов по иранской энергетической инфраструктуре в Персидском заливе во время американо-израильской войны . Серьезная эскалация конфликта побудила Тегеран предупредить своих соседей о том, что их энергетические объекты будут атакованы «в ближайшие часы».
Корпус стражей исламской революции Ирана потребовал от Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара эвакуировать несколько объектов энергетической отрасли .
«Эти центры стали прямыми и законными целями и будут подвергаться обстрелам в ближайшие часы. Поэтому всем гражданам, жителям и сотрудникам настоятельно рекомендуется немедленно покинуть эти районы и отойти на безопасное расстояние без промедления», — цитируют иранские государственные СМИ слова властей.