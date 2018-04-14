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В мире     14.04.2018 11:37

Турция: операция в Сирии - «проявление совести человечества»

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Теги:  Сирия  авиаудар  Турция  заявление 

14 апреля. Mossovetinfo.ru - - Турции в официальным заявлении «приветствует» "своевременную" операцию США, Великобритании и Франции в Сирии и называет ее - «проявлением совести человечества». Об этом сообщило агентство Anadolu.

Между тем Президент России Владимир Путин в своем заявлении подчеркнул, что без каких-либо санкций и в нарушение устава ООН «совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом». 

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Теги: 
Сирия  авиаудар  Турция  заявление 

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