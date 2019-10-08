Другие материалы
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В мире
09.10.2019, 13:32
Ученые из США, Великобритании и Японии стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2019 года
9 октября. Mossovetinfo.ru – Лауреатами Нобелевской премии по химии 2019 года стали Джон Гуденаф (США), Стенли Уиттингхем (Великобритания) и Акира Йошино (Япония), сообщает Нобелевский комитет. ...
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В мире
09.10.2019, 10:25
New York Times: российская разведка пытается дестабилизировать Европу
9 октября. Mossovetinfo.ru – Сверхсекретное подразделение российской разведки проводит операции с целью дестабилизировать ситуацию в Европе, сообщает New York Times. Ссылаясь на западные спец...
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В мире
08.10.2019, 13:27
Ученые из Канады и Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике
8 октября. Mossovetinfo.ru – Джеймс Пиблз (США – Канада), а также Мишель Майор и Дидье Кело (Швейцария) стали лауреатами Нобелевской премии по физике в 2019 году, сообщил Нобелевский комитет. ...