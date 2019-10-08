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В мире     09.10.2019 13:32

Ученые из США, Великобритании и Японии стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2019 года

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Теги:  Нобелевская премия  химия  лауреаты 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Лауреатами Нобелевской премии по химии 2019 года стали Джон Гуденаф (США), Стенли Уиттингхем (Великобритания) и Акира Йошино (Япония), сообщает Нобелевский комитет.

Премию ученым присудили за разработки в области создания литий-ионных батарей.

Разработку литиевых батарей Стенли Уиттингхем начал еще в 1970 году. Позднее Джон Гуденаф увеличил потенциал литиевых батарей и создал базу для появления более мощных аккумуляторов. Опираясь на разработки предшественников Акира Йошино создал литий-ионные акумуляторы, которые теперь активно используются в различных гаджетах.


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Теги: 
Нобелевская премия  химия  лауреаты 

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