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В мире     12.05.2021 18:35

Ученые выявили ядерные реакции в разрушенном реакторе Чернобыльской АЭС

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Теги:  Украина  Чернобыльская АЭС  исследования 

12 мая. Mossovetinfo.ru — В урановом топливе, похороненном под саркофагом, возведенном над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС, вновь начались реакции деления, сообщает журнал Science со ссылкой на химика-ядерщик из университета Шеффилда Нила Хаятта.

По словам Хаятта, ситуация в Чернобыле сейчас напоминает «тлеющие угли в яме для барбекю».

Специалисты киевского Института проблем безопасности атомных электростанций в свою очередь отмечают, что датчики фиксируют увеличение числа нейронов, выходящих из одного из помещений под саркофагом. Это также свидетельствует о наличии реакции деления.

По мнению специалистов, у Киева есть еще несколько лет, чтобы найти способ устранить угрозу, в противном случае не исключена возможность новой аварии.

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Теги: 
Украина  Чернобыльская АЭС  исследования 

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