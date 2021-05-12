Ученые выявили ядерные реакции в разрушенном реакторе Чернобыльской АЭС

12 мая. Mossovetinfo.ru — В урановом топливе, похороненном под саркофагом, возведенном над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС, вновь начались реакции деления, сообщает журнал Science со ссылкой на химика-ядерщик из университета Шеффилда Нила Хаятта.



По словам Хаятта, ситуация в Чернобыле сейчас напоминает «тлеющие угли в яме для барбекю».



Специалисты киевского Института проблем безопасности атомных электростанций в свою очередь отмечают, что датчики фиксируют увеличение числа нейронов, выходящих из одного из помещений под саркофагом. Это также свидетельствует о наличии реакции деления.



По мнению специалистов, у Киева есть еще несколько лет, чтобы найти способ устранить угрозу, в противном случае не исключена возможность новой аварии.