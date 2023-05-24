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В мире     28.05.2023 09:13

Угрозу дефолта США минимум на 2 года снимают достигнутые договоренности Белого дома с конгрессом

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Теги:  США  дефолт  госдолг  соглашение 

28 мая — Mossovetinfo.ru — Предотвратить дефолт США минимум на два года позволит двухлетнее повышение потолка государственного долга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета, Белый дом и республиканцы из Палаты представителей достигли принципиального соглашения о повышении потолка долга, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении договоренностей в принципе, но не стали вдаваться в детали сделки, отметив, что соглашение будет опубликовано в воскресенье после доработки и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса. Сделка должна быть принята до 5 июня – решающей даты, когда министр финансов Джанет Йеллен заявит, что США больше не смогут оплачивать свои счета.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в субботу сказал, что достигнутое соглашение отодвинуло страну на шаг назад от грани исторического дефолта.

Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году, - цитирует CNN источник, знакомый с ходом переговоров.

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Теги: 
США  дефолт  госдолг  соглашение 

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