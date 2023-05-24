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В мире
28.05.2023, 09:13
Угрозу дефолта США минимум на 2 года снимают достигнутые договоренности Белого дома с конгрессом
28 мая — Mossovetinfo.ru — Предотвратить дефолт США минимум на два года позволит двухлетнее повышение потолка госуд...
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В мире
24.05.2023, 10:24
Россия готова сотрудничать со всеми, кто в этом заинтересован — Путин
24 мая — Mossovetinfo.ru — Россия готова сотрудничать со всеми, кто в этом заинтересован, — неоколониальная модель м...
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В мире
24.05.2023, 07:23
Россия против заморозки конфликта на Украине и будет добиваться поставленных целей СВО — представитель Кремля
24 мая — Mossovetinfo.ru — Россия разделяет позицию Запада о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен и ...