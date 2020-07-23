23 июля. Mossovetinfo.ru – Вакцину от коронавируса люди начнут получать не ранее первой половины 2021 года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.



В своем выступление, которое транслировалось в микроблоге ВОЗ в Twitter, Райн отметил, что прогресс в разработке вакцины есть, но необходимость быть реалистами касательно сроков получения вакцины.



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность. Работы по разработке вакцины ведут все российские научно-исследовательские учреждения.

Минобороны 21 июля сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса. По итогам испытаний установлено, что у всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу, при этом, компоненты вакцины безопасны для людей и хорошо переносятся. В то же время, пока неизвестно как долго будет сохраняться иммунитет, выработавшийся в результате вакцинации. На этот вопрос должен дать ответ следующий этап клинических испытаний.



В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью.