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В мире     23.07.2020 07:30

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

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Теги:  коронавирус  вакцинация  вакцина 

23 июля. Mossovetinfo.ru – Вакцину от коронавируса люди начнут получать не ранее первой половины 2021 года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В своем выступление, которое транслировалось в микроблоге ВОЗ в Twitter, Райн отметил, что прогресс в разработке вакцины есть, но необходимость быть реалистами касательно сроков получения вакцины.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность. Работы по разработке вакцины ведут все российские научно-исследовательские учреждения. 

Минобороны 21 июля сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса. По итогам испытаний установлено, что у всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу, при этом, компоненты вакцины безопасны для людей и хорошо переносятся. В то же время, пока неизвестно как долго будет сохраняться иммунитет, выработавшийся в результате вакцинации. На этот вопрос должен дать ответ следующий этап клинических испытаний.

В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью.


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Теги: 
коронавирус  вакцинация  вакцина 

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