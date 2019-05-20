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В мире     20.05.2019 10:54

Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады Украины

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Теги:  Владимир Зеленский  Украина  Верховная Рада 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады Украины.

О роспуске парламента Зеленский объявил во время игурационной речи. Ранее Зеленский официально вступил в должность президента Украины.


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Теги: 
Владимир Зеленский  Украина  Верховная Рада 

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