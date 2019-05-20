20 мая. Mossovetinfo.ru – Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады Украины.



О роспуске парламента Зеленский объявил во время игурационной речи. Ранее Зеленский официально вступил в должность президента Украины.