20 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу в пригороде Парижа.



Как сообщает газета Monde, его задержали по делу о возможном финансировании со стороны Ливии президентской кампании 2007 года во Франции, в которой Саркози одержал победу.



В течение 48 часов Саркози должны или отпустить, или предъявить обвинение.