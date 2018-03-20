20 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу в пригороде Парижа.
Как сообщает газета Monde, его задержали по делу о возможном финансировании со стороны Ливии президентской кампании 2007 года во Франции, в которой Саркози одержал победу.
В течение 48 часов Саркози должны или отпустить, или предъявить обвинение.
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