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В мире     05.04.2021 18:17

ВОЗ подтвердила возможность заражения животных коронавирусом от человека

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Теги:  коронавирус  COVID-19  ВОЗ  животные 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Человек может заразить животных коронавирусом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович.

По данным ВОЗ, известны случаи заражения коронавирусом от человека, собак, домашних кошек, норок, а также львов, тигров и енотовидных собак.

В связи с этим ВОЗ рекомендует людям, заразившимся коронавирусом, избегать контактов с домашними животными. Межвидовая передача COVID-19 может спровоцировать мутации вируса, что впоследствии может привести к осложнениям для людей.

«Важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти другие потенциальные животные-резервуары и избежать повторных вспышек в будущем», - рассказала Вуйнович.

Ранее был опубликован доклад совместной научной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения и КНР, изучавшие происхождение COVID-19. Эксперты не смогли установить точную причину возникновения COVID-19. Однако были названы четыре возможных варианта передачи коронавируса человеку.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  ВОЗ  животные 

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