 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     29.03.2023 14:32

Зеленский стал сильно опасаться поражения Украины из-за Бахмута (Артемовска)

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Зеленский  конфликт  СВО  Украина  Бахмут  поражение  ЧВК Вагнер  Песков  Минобороны России  героизм 

29 марта. Mossovetinfo.ru - Если Бахмут (город Артемовск - ред.) сдастся российским войскам, их президент Владимир Путин “продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану”, - сказал накануне в поезде из Сумы в Киев Зеленский в эксклюзивном интервью Associated Press.

"Потеря Бахмута будет означать политическое поражение и может привести к проигрышу в конфликте", - подчеркнул Зеленский.

“Если он почувствует запах крови, что мы слабы — он будет давить, давить, давить”, - также сказал Зеленский.

Associated Press отмечает по поводу роли Бахмута, что комментарии Зеленского были признанием того, что проигрыш 7-месячной битвы за Бахмут — был бы дорогостоящим политическим поражением.

Накануне видео поражения колонны Вооруженных сил Украины в районе Артемовска опубликовал Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo - бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ликвидировали колонну  огнем артиллерии.

21 февраля 2023 года Минобороны РФ сообщало, что "Командование объединенной группировки войск (сил) в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений".

26 марта 2023 года  куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил СМИ,  что Минобороны страны (России - ред.)  взяло на себя обеспечение безопасности на флангах в районе Артёмовска (Бахмута) противодействуя  намерением ВСУ Украины деблокировать свой гарнизон в этом городе.

Сегодня, 29 марта 2023 года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что  российские военные в ожесточенных боях с противником под городом Артемовском в Донецкой Народной Республике проявляют чудеса героизма. Его слова привел ТАСС.

«Специальная операция продолжается. Мы знаем, что за Артемовск идут ожесточенные бои, наши бойцы проявляют чудеса героизма, поэтому желаем им успехов», — сказал Песков.

Песков также отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о вероятном давлении со стороны Запада в случае утраты Артемовска.

«Свои приоритеты киевский режим расставляет сам», — добавил представитель Кремля.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Зеленский  конфликт  СВО  Украина  Бахмут  поражение  ЧВК Вагнер  Песков  Минобороны России  героизм 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:26 Общество В 2022 году в Соединенных Штатах произошел исторический спад в области прав человека - Доклад, КНР

14:32 В мире Зеленский стал сильно опасаться поражения Украины из-за Бахмута (Артемовска)

12:15 Другое РЖД направили обращение в Совет Европы об отмене санкций

16:39 В мире РФ знает, за что воюет на Украине, русские должны быть освобождены - Лавров

15:59 Происшествия Возбуждено уголовное дело о применении насилия к контролеру городских парковок

Актуальные материалы

23:35 В мире Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом

04:13 Город (Москва и область) Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru