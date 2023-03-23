29 марта. Mossovetinfo.ru - Если Бахмут (город Артемовск - ред.) сдастся российским войскам, их президент Владимир Путин...

28 марта, Mossovetinfo.ru - Россия проводит специальную военную операцию (СВО) для защиты тех русских и русскоязычных ...

23 марта, Mossovetinfo.ru - Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал в четверг закон о вступлении страны в НАТО, со...