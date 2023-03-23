29 марта. Mossovetinfo.ru - Если Бахмут (город Артемовск - ред.) сдастся российским войскам, их президент Владимир Путин “продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану”, - сказал накануне в поезде из Сумы в Киев Зеленский в эксклюзивном интервью Associated Press.
"Потеря Бахмута будет означать политическое поражение и может привести к проигрышу в конфликте", - подчеркнул Зеленский.
“Если он почувствует запах крови, что мы слабы — он будет давить, давить, давить”, - также сказал Зеленский.
Associated Press отмечает по поводу роли Бахмута, что комментарии Зеленского были признанием того, что проигрыш 7-месячной битвы за Бахмут — был бы дорогостоящим политическим поражением.
Накануне видео поражения колонны Вооруженных сил Украины в районе Артемовска опубликовал Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo - бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ликвидировали колонну огнем артиллерии.
21 февраля 2023 года Минобороны РФ сообщало, что "Командование объединенной группировки войск (сил) в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений".
26 марта 2023 года куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил СМИ, что Минобороны страны (России - ред.) взяло на себя обеспечение безопасности на флангах в районе Артёмовска (Бахмута) противодействуя намерением ВСУ Украины деблокировать свой гарнизон в этом городе.
Сегодня, 29 марта 2023 года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные в ожесточенных боях с противником под городом Артемовском в Донецкой Народной Республике проявляют чудеса героизма. Его слова привел ТАСС
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«Специальная операция продолжается. Мы знаем, что за Артемовск идут ожесточенные бои, наши бойцы проявляют чудеса героизма, поэтому желаем им успехов», — сказал Песков.
Песков также отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о вероятном давлении со стороны Запада в случае утраты Артемовска.
«Свои приоритеты киевский режим расставляет сам», — добавил представитель Кремля.