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В мире     30.05.2018, 17:51

Журналист Бабченко жив - СБУ Украины

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Теги:  Аркадий Бабченко  Украина  СБУ  убийство 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Российский журналист Аркадий Бабченко жив, его «убийство» было спецоперацией Службы безопасности Украины с целью предотвратить реальное покушение, сообщил журналистам глава СБУ Василий Грицак.

Грицак также сообщил, что организатор предполагаемого убийства задержан в Киеве. На его квартире проводится обыск. По словам Грицака, информация о готовящемся убийстве появилась у СБУ два месяца назад.

Сам Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ и сообщил, что представители ведомства сообщили ему о том, что поступил «заказ» на его убийство месяц назад и предложили принять участие в операции по предотвращению убийства.

Информация об убийстве Бабченко появилась в СМИ вечером во вторник 29 мая. Сообщалось, что журналист был застрелен в своей квартире. Украинские власти обвинили в убийстве российские спецслужбы.


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Теги: 
Аркадий Бабченко  Украина  СБУ  убийство 

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