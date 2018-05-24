30 мая. Mossovetinfo.ru – Российский журналист Аркадий Бабченко жив, его «убийство» было спецоперацией Службы безопасности Украины с целью предотвратить реальное покушение, сообщил журналистам глава СБУ Василий Грицак.



Грицак также сообщил, что организатор предполагаемого убийства задержан в Киеве. На его квартире проводится обыск. По словам Грицака, информация о готовящемся убийстве появилась у СБУ два месяца назад.



Сам Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ и сообщил, что представители ведомства сообщили ему о том, что поступил «заказ» на его убийство месяц назад и предложили принять участие в операции по предотвращению убийства.



Информация об убийстве Бабченко появилась в СМИ вечером во вторник 29 мая. Сообщалось, что журналист был застрелен в своей квартире. Украинские власти обвинили в убийстве российские спецслужбы.