29 мая. Mossovetinfo.ru – В Киеве убил гражданин России 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов. Об этом сообщает МВД Украины.



Убийство произошло на улице Никольско-Слободская. В полицию позвонила женщина и сообщила, что нашла в квартире в крови своего мужа. Потерпевший, предварительно, скончался от ранения в спину.



Информацию о том, что убитый - Бабченко, сообщил на своей странице в Facebook член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.



Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года. В Киеве жил с августа 2017 года.