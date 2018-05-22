Другие материалы
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В мире
29.05.2018, 22:18
Журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве
29 мая. Mossovetinfo.ru – В Киеве убил гражданин России 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов. Об этом сообщает МВД Украины. Убийство произошло на улице Никольско-Слободская. В по...
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В мире
24.05.2018, 16:11
Стали известны города, которые примут финалы ЛЧ и ЛЕ в 2020 году
24 мая. Mossovetinfo.ru – Исполнительный комитет УЕФА на своем заседании в Киеве назвал города, которые примут финалы футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 году, сообщил вице-президент орг...
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В мире
22.05.2018, 18:17
ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил российскими футболистами
22 мая. Mossovetinfo.ru – ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил российскими футболистами, сообщается в официальном заявлении организации. Ранее в отношении 34 игроков сборной России ...