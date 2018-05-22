Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В мире     29.05.2018, 22:18

Журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  убийство  Украина 

29 мая. Mossovetinfo.ru – В Киеве убил гражданин России 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов. Об этом сообщает МВД Украины.

Убийство произошло на улице Никольско-Слободская. В полицию позвонила женщина и сообщила, что нашла в квартире в крови своего мужа. Потерпевший, предварительно, скончался от ранения в спину.

Информацию о том, что убитый - Бабченко, сообщил на своей странице в Facebook член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года. В Киеве жил с августа 2017 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
убийство  Украина 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

22:18 В мире Журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве

18:19 Общество МЧС: в Москве 30 мая ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

18:05 Происшествия В Москве женщина умерла после пластической операции

16:16 Город (Москва и область) Почти 120 зон отдыха около воды откроются в Москве с 1 июня

15:24 Власть Путин назначил Дмитрия Артюхова ВРИО главы ЯНАО

Актуальные материалы

08:33 Общество Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков

16:48 Власть Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

09:23 Общество Похолодание придет в Москву к началу июня

08:07 Общество Как получить уведомление о результатах ЕГЭ

12:18 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро между «Киевской» и «Кунцевской» закроют 26-27 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru