8 мая. Mossovetinfo.ru – За все время пандемии коронавируса, в результате заражения в России скончались 1 723 человека.



За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 98 человек.



На 8 мая в России выявлено 187 859 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 26 608 человек.