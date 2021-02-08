В России 09.02.2021, 09:14 Маткапитал могут разрешить вкладывать в ценные бумаги

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Правительство обсуждает вопрос о возможности вложения средств материнского капитала в ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве. В ходе обсуж...