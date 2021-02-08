Другие материалы
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В России
10.02.2021, 13:31
Более 2 миллионов человек проходят вакцинацию «Спутником V»
10 февраля. Mossovetinfo.ru – Первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» получили около 2,2 миллиона человек, оба компонента получили порядка 1,7 миллиона человек, сообщает РИА Новости со сс...
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В России
09.02.2021, 09:14
Маткапитал могут разрешить вкладывать в ценные бумаги
9 февраля. Mossovetinfo.ru – Правительство обсуждает вопрос о возможности вложения средств материнского капитала в ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве. В ходе обсуж...
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В России
08.02.2021, 17:16
В России произведено около 8,6 миллиона доз вакцин от коронавируса
8 февраля. Mossovetinfo.ru – В России произведено 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса, для населения доступны 5,5 миллиона доз, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. «Это, в о...