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В России     10.02.2021 13:31

Более 2 миллионов человек проходят вакцинацию «Спутником V»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  вакцина  Спутник V 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» получили около 2,2 миллиона человек, оба компонента получили порядка 1,7 миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора НИЦ имени Гамалеи по научной работе Дениса Логунова.

Логунов также отметил, что в ходе начавшейся вакцинации можно отметить хороший уровень безопасности и эффективности «Спутника V».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России произведено 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса, для населения доступны 5,5 миллиона доз.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В настоящее время россиянам доступна прививка вакциной «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи, однако в ближайшее время станут доступны и другие российские вакцины.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  вакцина  Спутник V 

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