3 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 8 536 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Всего по стране за все время выявлен 432 277 случаев во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 231 105 человек.
За сутки вылечились 8 972 человека, всего вылечились 195 957 человек. За сутки умерло 178 человек. За весь период скончались 5 215 человек.
В России проведено уже более 11,4 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 274 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 303 тысячи человек.
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