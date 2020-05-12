12 мая. Mossovetinfo.ru – Более 5,8 миллиона тестов на коронавирус сделано в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За прошедшие сутки в России было проведено 168 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 251 тысяча человек.