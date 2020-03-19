19 марта. Mossovetinfo.ru – Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



За стуки выявлено 52 новых случая заражения в 23 регионах страны.



Отмечается, что летальных исходов в результате заражения коронавирусом в России не зафиксировано.



Ранее Роспотребнадзор в связи с ростом случаев заражения издал постановление, согласно которому, все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней в карантине.



Правительство России опубликовало сообщение о том, что при необходимости ограничительные меры по распространению коронавируса могут быть усилены.