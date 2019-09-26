26 сентября. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене наказания в виде лишения свободы за нарушение правил проведения митингов, если это не повлекло за собой насилия.
Законопроект также предполагает снижение максимального наказания по данной статье с 5 до 3 лет. По мнению Шаргунова, это максимальное наказание, которое может быть наложено если «нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия повлекло за собой утрату мероприятием мирного характера».
Кроме того, предлагается снизить максимальный размер штрафа за неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых акций. Если сейчас по закону штраф за это нарушение составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей, то новый законопроект предлагает установить размер штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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