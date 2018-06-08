8 июня. Mossovetinfo.ru – Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд с 14 июня покинет свой пост, об этом Вильфанд сообщил в интервью агентству «Интерфакс».
Причиной ухода Вильфанд назвал свой возраст – 13 июня ему исполнится 70 лет. Вильфанд перейдет на должность науучного руководителя Гидрометцентра.
Должность директора Гидрометцентра займет Дмитрий Киктёв, который 16 лет занимал должность заместителя директора Гидрометценра по научной работе.
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