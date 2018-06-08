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В России     08.06.2018 15:27

Директор Гидрометцентра Вильфанд покинет свой пост 14 июня

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Теги:  Гидрометцентр  кадры  Роман Вильфанд  отставка 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд с 14 июня покинет свой пост, об этом Вильфанд сообщил в интервью агентству «Интерфакс».

Причиной ухода Вильфанд назвал свой возраст – 13 июня ему исполнится 70 лет. Вильфанд перейдет на должность науучного руководителя Гидрометцентра.

Должность директора Гидрометцентра займет Дмитрий Киктёв, который 16 лет занимал должность заместителя директора Гидрометценра по научной работе.


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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  кадры  Роман Вильфанд  отставка 

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