Другие материалы
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В России
19.06.2020, 08:40
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
19 июня. Mossovetinfo.ru – Основатель Telegram Павел Дуров на своем канале рассказал к чему приведет разблокировка мессенджера. По словам Дурова, разблокировка приведет к тому, что скорость и...
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В России
18.06.2020, 14:10
Первым 18 добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса
18 июня. Mossovetinfo.ru – Вакцина от коронавируса введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Об этом сообщает Министерство обороны. Девяти добровольцам введен один компонент вакц...
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В России
18.06.2020, 11:56
РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования
18 июня. Mossovetinfo.ru – ОАО «РЖД» сообщила о возобновлении работы вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования, сообщение опубликовано на официальном сайте компании. Сообщается, что в...