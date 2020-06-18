19 июня. Mossovetinfo.ru – Основатель Telegram Павел Дуров на своем канале рассказал к чему приведет разблокировка мессенджера.



По словам Дурова, разблокировка приведет к тому, что скорость и стабильность работы Telegram вырастут, а прямые ссылки на telegram-каналы станут доступны без VPN. Все это, по мнению Дурова, приведет к росту числа пользователей Telegram.



При этом, Дуров отметил, что неизменными остаются принцип сохранности личных данных пользователей и конфиденциальности их переписки.



Основатель Telegram назвал разблокировку мессенджера хорошим сигналом для предпринимателей в IT-сфере и инвесторов.



«Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», - написал Дуров



Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля 2018 года по иску Роскомнадзора. Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается блокировать Telegram, однако мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям.



15 июня 2020 года в Госдуму был внесен законопроект запрещающий блокировку мессенджера Telegram.



18 июня Роскомнадзор принял решение прекратить блокировку мессенджера Telegram на территории России.