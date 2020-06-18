 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     19.06.2020 08:40

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Telegram  разблокировка  Павел Дуров  комментарии 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Основатель Telegram Павел Дуров на своем канале рассказал к чему приведет разблокировка мессенджера.

По словам Дурова, разблокировка приведет к тому, что скорость и стабильность работы Telegram вырастут, а прямые ссылки на telegram-каналы станут доступны без VPN. Все это, по мнению Дурова, приведет к росту числа пользователей Telegram.

При этом, Дуров отметил, что неизменными остаются принцип сохранности личных данных пользователей и конфиденциальности их переписки.

Основатель Telegram назвал разблокировку мессенджера хорошим сигналом для предпринимателей в IT-сфере и инвесторов.

«Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», - написал Дуров

Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля 2018 года по иску Роскомнадзора. Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается блокировать Telegram, однако мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям.

15 июня 2020 года в Госдуму был внесен законопроект запрещающий блокировку мессенджера Telegram.

18 июня Роскомнадзор принял решение прекратить блокировку мессенджера Telegram на территории России.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Telegram  разблокировка  Павел Дуров  комментарии 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:52 Город (Москва и область) Торжественная регистрация браков возобновится в загсах Москвы с 23 июня

10:21 Город (Москва и область) Коммунальные услуги подешевеют для 1 миллиона жителей Подмосковья

09:52 Власть Владимир Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

09:23 Другое Ученые предупредили о неустойчивости антител к коронавирусу

08:40 В России Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Актуальные материалы

10:52 Город (Москва и область) Торжественная регистрация браков возобновится в загсах Москвы с 23 июня

18:12 Город (Москва и область) Парк «Зарядье» могут открыть с 23 июня

09:19 Общество Началось тестирование системы электронного голосования

08:17 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 18 июня из-за репетиции парада

16:48 В России Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

08:14 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 17 июня из-за репетиции парада

08:08 Город (Москва и область) Московский зоопарк возобновил работу после трехмесячного перерыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru