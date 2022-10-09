 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В России     09.10.2022 12:49

Движение поездов по Крымскому мосту осуществляется согласно графику

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Крымский мост  движение  поезда 

9 октября. Mossovetinfo.ru - Движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту осуществляется согласно нормативному графику, - сообщает пресс-служба министерства транспорта Российской Федерации.

«В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику», - говорится в сообщении.

В 19:00 также будет полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку.

Накануне вечером глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено.

Накануне Президент России Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады и поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Крымский мост  движение  поезда 

Возврат к списку

Лента новостей

12:49 В России Движение поездов по Крымскому мосту осуществляется согласно графику

12:17 В России Поручения Путина в связи с ЧП на Крымском мосту

09:39 Происшествия Арка Крымского моста над судоходной частью моста не повреждена - НАК

08:06 Другое Космонавт Роскосмоса Анна Кикина прилетела на МКС

07:31 Другое Теракт в котором погибла Дугина был санкционирован украинскими властями - СМИ США

Актуальные материалы

16:48 Город (Москва и область) Открыт специальный канал для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам

09:30 В России Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru