Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат - Путин

5 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России выступил на пленарном заседании юбилейного, десятого Восточного экономического форума в Приморском крае на острове Русский, сообщает пресс-служба президента. Отмечается, что в 2025 году форум проходит под девизом «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».



Дальний Восток является стратегически значимым регионом России и «необходимо в полной мере раскрыть ресурсный, промышленный, логистический потенциал этого стратегически значимого региона России», отметил Путин.



Путин поручил правительству утвердить план развития редкоземельной индустрии к ноябрю 2025 года.



Президент России предложил с 1 января 2027 года запустить на всем Дальнем Востоке и в Арктике единый преференциальный режим для бизнеса.

Будет продолжена модернизация БАМа и Транссиба, расширены железнодорожные-подходы к портам Дальнего Востока, также мост из России в КНДР должен быть открыт в 2026 году.



Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор.



Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.



Президент подчеркнул, что жилищный вопрос является одним из ключевых для решения демографической ситуации в регионе и предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке, распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе независимо от возраста родителей.



Новый этап развития нужно запустить на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.

С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами - в этом, собственно говоря, и суть нового этапа, - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025.





Фото: сайт Кремля, - На пленарном заседании X Восточного экономического форума. Владимир Смирнов, ТАСС

