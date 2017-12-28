28 декабря. Mossovetinfo.ru – Мужчина погиб в результате наезда электрички на станции Реутово в Подмосковье, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.



По предварительной информации мужчина пытался забраться на платформу и был травмирован проходящим электропоездом, следовавшим по маршруту Крутое — Москва. От полученных травм мужчина скончался на месте.



По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.