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В России     28.12.2017 11:45

Электричка насмерть сбила мужчину на станции Реутово в Подмосковье

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Теги:  электрички  происшествия  смерть 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – Мужчина погиб в результате наезда электрички на станции Реутово в Подмосковье, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

По предварительной информации мужчина пытался забраться на платформу и был травмирован проходящим электропоездом, следовавшим по маршруту Крутое — Москва. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.


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Теги: 
электрички  происшествия  смерть 

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