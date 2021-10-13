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В России     13.10.2021 09:19

Ежемесячный ипотечный платеж в России за год вырос на 14%

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Теги:  ипотека  ипотечные кредиты  платежи 

13 октября. Mossovetinfo.ru — Средняя сумма по ипотечному кредиту в России за год выросла на 14% и достигла 18,8 тысячи рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости и представителей банков.

Кроме того, за год на 16% выросла средняя сумма ипотечного кредита, которая теперь составляет 2,9 миллиона рублей. Также выросли на 10% и средние сроки ипотечных кредитов, преодолев 20-летний рубеж.

При этом, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отметила, что доходы граждан за это время не показали такой динамики, поэтому долговая нагрузка на граждан выросла. В результате досрочное закрытие ипотечных кредитов сократилось на 15%.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила мнение, что Россия приближается к пределу роста ипотечного рынка.

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Теги: 
ипотека  ипотечные кредиты  платежи 

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