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В России     07.06.2018 10:11

ФИФА запретила певице Чичериной выступать в фан-зоне ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  фан-зона  Чичерина  запрет  ФИФА 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Международная федерация футбола (ФИФА) запретила певице Чичериной выступать на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону, сообщила сама певица на своей странице в Facebook.

Свое решение ФИФА объясняет тем, что на мероприятиях, под эгидой организации запрещено касаться политических, религиозных и военных тем. Между тем известно, что Чичерина неоднократно бывала с концертами на Донбассе и даже получила паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики. Таким образом ее имя «будет ассоциироваться с войной» даже если она не будет исполнять песен о войне, отмечается в письме ФИФА, которое опубликовала певица.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Ростов-на-Дону примет 4 матча группового этапа турнира и один матч 1/8 финала.


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Теги: 
ЧМ-2018  фан-зона  Чичерина  запрет  ФИФА 

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