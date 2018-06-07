7 июня. Mossovetinfo.ru – Международная федерация футбола (ФИФА) запретила певице Чичериной выступать на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону, сообщила сама певица на своей странице в Facebook.



Свое решение ФИФА объясняет тем, что на мероприятиях, под эгидой организации запрещено касаться политических, религиозных и военных тем. Между тем известно, что Чичерина неоднократно бывала с концертами на Донбассе и даже получила паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики. Таким образом ее имя «будет ассоциироваться с войной» даже если она не будет исполнять песен о войне, отмечается в письме ФИФА, которое опубликовала певица.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Ростов-на-Дону примет 4 матча группового этапа турнира и один матч 1/8 финала.