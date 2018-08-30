30 августа. Mossovetinfo.ru – Российский Forbes опубликовала рейтинг самых влиятельных россиян.
Первое место рейтинга занял президент России Владимир Путин. На втором месте глава Сбербанка Герман Греф, на третьем – глава «Газпрома» Алексей Миллер. В пятерку вошли также главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В первую десятку рейтинга вошли также генеральный директор «Сургутнефтегаза» гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.
Всего в рейтинг вошли 100 человек. В список попали крупные бизнесмены, мэры городов и главы регионов, вице-премьеры и другие члены правительства, руководители парламента и главы политических партий.
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