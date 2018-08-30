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В России     30.08.2018 08:58

Forbes назвал самых влиятельных россиян

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Теги:  Forbes  рейтинги 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Российский Forbes опубликовала рейтинг самых влиятельных россиян.

Первое место рейтинга занял президент России Владимир Путин. На втором месте глава Сбербанка Герман Греф, на третьем – глава «Газпрома» Алексей Миллер. В пятерку вошли также главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В первую десятку рейтинга вошли также генеральный директор «Сургутнефтегаза» гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Всего в рейтинг вошли 100 человек. В список попали крупные бизнесмены, мэры городов и главы регионов, вице-премьеры и другие члены правительства, руководители парламента и главы политических партий.


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Карта места

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Теги: 
Forbes  рейтинги 

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